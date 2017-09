Nieuwe zware aardbeving in Mexico eist tientallen mensenlevens

Net op de ‘verjaardag’ van de extreem dodelijke aardbeving van 1985, is Mexico opnieuw getroffen door een zware aardbeving. Daarbij vielen tientallen doden. In hoofdstad Mexico City is het rampenplan geactiveerd.

Dinsdagochtend werden in verschillende Mexicaanse steden grootscheepse aardbevingsoefeningen gehouden. Dat gebeurde ter nagedachtenis van de aardbeving die in 1985 het leven kostte aan bijna 10.000 Mexicanen, voornamelijk in hoofdstad Mexico City. Enkele uren later beefde de aarde evenwel écht.

Het zou gaan om een beving met een kracht tussen de 7,1 en 7,4 op de schaal van Richter. Het epicentrum bevond zich in de omgeving van Axochiapan in de deelstaat Morelos, slechts 160 kilometer ten zuidoosten van Mexico City, een van de grootste steden ter wereld.

Rampenplan

Volgens de gouverneur van Morelos zijn daar zeker 42 mensen om het leven gekomen. Daarnaast zijn zeker vijf doden te betreuren in de deelstaat Mexico en twee in de deelstaat Puebla. Voor Mexico City zijn voorlopig nog geen cijfers beschikbaar.

Het hoofd van de Mexicaanse civiele bescherming, Luis Felipe Puente, heeft intussen het rampenplan afgekondigd voor de hoofdstad. Op de internationale luchthaven zijn alle vluchten afgelast. Tevens zijn in alle scholen de lessen voor onbepaalde duur opgeschort.

Foto: AFP

Foto: AFP

Uit beeldmateriaal op sociale en andere media bleek de ravage meteen enorm - verschillende gebouwen bleken zwaar beschadigd of zelfs ingestort. Volgens de Mexicaanse president gaat het in de hoofdstad alleen al om 27 gebouwen. Volgens ooggetuigen was in Mexico City bovendien een sterke gasgeur waarneembaar meteen na de aardbeving.

Noord-Amerikaanse Plaat

Eerder deze maand werd Mexico nog getroffen door de ‘zwaarste aardbeving in eeuw’ - een van 8,1 op de schaal van Richter. Toen lag het epicentrum in de Stille Oceaan en was de schok in Mexico City nauwelijks voelbaar. Daar kwamen 98 mensen bij om het leven.

Mexico bevindt zich in een van de wereldwijd actiefste aardbevingszones. Een groot deel van de landmassa ligt op de zich westwaarts bewegende Noord-Amerikaanse Plaat. Daaronder schuift de langzaam naar het noordoosten bewegende Cocosplaat. De bodem van de Stille Oceaan duikt zo onder de Mexicaanse landmassa. Dat leidt steeds weer tot aardbevingen aan de Mexicaanse zuidkust.

Foto: AFP