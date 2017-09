Fusieproject Waarschoot, Zomergem en Lovendegem in de startblokken

De Oost-Vlaamse gemeenten Waarschoot, Zomergem en Lovendegem hebben hun fusieproject voorgesteld. Als de nieuwe fusiegemeente er komt, zal die 26.000 inwoners tellen.

‘We hebben hier vier maanden over nagedacht’, zegt burgemeester Tony Vermeire van Zomergem dinsdag. ‘Alle partijen geloven in deze formule. De meerderheidspartijen willen hier in de drie gemeenten voor gaan.’

De gemeenteraden van de drie gemeenten zullen binnenkort bijeenkomen om een principiële beslissing te nemen over de vrijwillige fusie. Er volgt een onderzoeksfase die op 31 december moet rond zijn. Eens de Vlaamse regering het fusieproject goedkeurt, volgt een financiële beloning van 500 euro per inwoner. Vanaf 1 januari 2019 moeten Waarschoot, Zomergem en Lovendegem dan naar één gemeente groeien.

Schuldafbouw

Met het project gaat een schuldafbouw van 13 miljoen euro gepaard. Een financiële meevaller waarmee het bestuur de huidige beleidsplannen wil uitvoeren en een belastingverlaging zal doorvoeren. ‘Elke dorpskern mag zijn eigenheid behouden’, klinkt het. ‘Er wordt ook een basisaanbod gegarandeerd in de gemeentehuizen. De naam van de nieuwe gemeente zal met inspraak van de inwoners worden gekozen.’

De fusieformule met Nevele is ook bekeken, omdat er al een gezamenlijke politiezone is. Maar Nevele gaf intussen aan dat het met Deinze wil fusioneren.

De burgemeesters van Waarschoot, Zomergem en Lovendegem kondigden eind mei al aan dat ze een fusioneringstraject aan de inwoners wilden voorleggen, maar werden daarin meteen teruggefloten door hun achterban en coalitiepartner Open VLD. De drie gemeenteraden stemden intussen wel in met een verregaande samenwerking, maar een fusie leek van de baan tot dinsdag/vandaag de aankondiging kwam dat er toch een fusie op poten gezet wordt.