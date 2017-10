Je kunt beter spijt hebben van wat je wél gedaan hebt, dan van wat je niet gedaan hebt, zo zegt de caféwijsheid. Maar waar heeft u spijt van?

Vraag mensen op hun sterfbed waar ze spijt van hebben en er is een behoorlijke kans dat ze betreuren hoeveel ze gewerkt hebben, en hoe weinig tijd ze daardoor hebben gespendeerd met hun geliefde, hun kinderen, hun familie en hun vrienden. Of erger misschien nog: dat ze nooit het lef hebben gehad om het leven te leiden dat ze wilden leiden, zo noteerde de palliatieve verpleegster Bronnie Ware in het boek Regrets of the dying, de levenslessen die ze haalde uit haar gesprekken met stervende mensen.

En hoe zit dat met u? Heeft u uw eigen keuzes gemaakt, of heeft u het Leven de keuzes laten maken? Heeft u spijt van de affaire die u níet hebt gehad of de fling waarin u zichzelf net wel bent verloren? Treurt u om de zangcarrière die u niet heeft nagejaagd of juist om alle tijd die u op de reservebank hebt doorgebracht in de hoop op een glansrijke voetbalcarrière? Had u uw kinderen misschien niet gewild, of vindt u het achteraf bekeken zonde dat u er geen kreeg? Heeft u uw ouders alles gevraagd wat u wilde weten? En wat als u die bijzondere vrouw of man in de trein twintig jaar geleden toch ten huwelijk had gevraagd?

