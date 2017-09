Drie gewonden bij ontploffing in Borgerhout, hulpverleners met eieren bekogeld

Bij een brand in een garage aan de Somméstraat in Borgerhout zijn dinsdagmiddag drie gewonden gevallen. Enkele jongeren bekogelden politie en brandweer met eieren. Enkele oudere buurtbewoners riepen de jongeren tot de orde.

Bij een ontploffing in een garage in de Somméstraat in Borgerhout zijn deze namiddag drie mensen gewond geraakt.

In de somméstraatis eenbrandweerinterventieaande gang. Blijfuitde omgevingen maakplaatsvoorhulpdiensten. — PolitieAntwerpen(@LPAntwerpen) 19 september2017

In de garage van een Libanees werd aan auto’s gesleuteld, toen er plots een vrij zware ontploffing gebeurde. De oorzaak is nog niet bekend.

Twee personeelsleden van de garage en een klant raakten daarbij zwaar verbrand. Ze werden afgevoerd naar het ziekenhuis Stuivenberg in Antwerpen.

‘Meteen na het incident stroomden heel wat buurtbewoners toe. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, ontstond er wat herrie. Jongeren bekogelden politie en brandweer met eieren. De politie probeerde te bemiddelen maar het waren uiteindelijk enkele oudere bewoners uit de buurt die de jongeren kalmeerden’, zegt Wouter Bruyns van de Antwerpse politie.