Wereldwijd nog 152 miljoen kindarbeiders

Kinderarbeid is nog lang de wereld niet uit. Uit nieuwe cijfers van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) blijkt dat maar liefst 152 miljoen kinderen tussen 5 en 17 jaar vorig jaar het slachtoffer waren van kinderarbeid. In negen op de tien gevallen gebeurde het in Afrika of Azië. Ook moderne slavernij is nog wijdverspreid.

De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), de Walk Free Foundation en de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) hebben cijfers over moderne slavernij en kinderarbeid voorgesteld tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, die momenteel in New York plaatsvindt.

Kinderarbeid blijft een groot probleem in de landbouwsector (70,9 procent), luidt het. Bijna één op de vijf kindarbeiders werkt in de dienstensector (17,1 procent) terwijl 11,9 procent actief is in de industrie.

Daarnaast zijn wereldwijd zo’n 40 miljoen mensen slachtoffer van moderne slavernij: 25 miljoen mensen werden slachtoffer van gedwongen arbeid en 15 miljoen mensen werden gedwongen om te trouwen. Bijna 29 miljoen of 71 procent van hen zijn vrouwen en meisjes.

'De wereld zal de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen niet kunnen bereiken tenzij we onze inspanningen om deze misbruiken tegen te gaan aanzienlijk verhogen', zegt Guy Ryder, directeur-generaal van de IAO. 'Deze nieuwe wereldwijde ramingen kunnen acties om gedwongen arbeid en kinderarbeid te bestrijden, helpen vormgeven en ontwikkelen.'