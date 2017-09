Suu Kyi veroordeelt mensenrechtenschendingen in Myanmar

De Myanmarese regeringsleider Aung San Suu Kyi is bereid om alle Rohingya uit Bangladesh terug te laten keren. De regering is klaar om het verificatieproces daartoe op te starten, zei ze dinsdag in een live op tv uitgezonden speech voor diplomaten in de hoofdstad Naypyidaw. Daarnaast zei ze ook ‘grote spijt’ te hebben voor de vele burgers die ‘zijn ingesloten’ door het geweld.

De Rohingya zijn een moslimminderheid die wordt vervolgd en door de boeddhistische meerderheid als illegaal wordt beschouwd. Volgens de Verenigde Naties zijn op minder dan een maand tijd al meer dan 400.000 Rohingya naar buurland Bangladesh gevlucht. Na een aanval op 25 augustus op een politiepost, volgde er zware repressie van het Myanmarese leger. Daarbij kwamen minstens 500 mensen, vooral Rohingya, om.

‘Iedereen van ons wil vrede en geen oorlog’, zei Suu Kyi, die alle schendingen van de mensenrechten veroordeelde. ‘We verbinden ons ertoe om opnieuw voor vrede en stabiliteit te zorgen en de orde te herstellen in de hele staat.’

Suu Kyi vraagt de internationale gemeenschap wel om geduld. ‘Wij zijn een jonge en fragiele democratie die met veel problemen kampt.’

De Nobelprijswinnares voor de Vrede gaf daarnaast te kennen dat ‘het grootste deel van de Rohingya niet heeft deelgenomen aan de exodus’. ‘We willen uitzoeken waarom de exodus aan het gebeuren is.’ Ze riep buitenlandse diplomaten dan ook op om de westelijke staat Rakhine, waar de Rohingya voornamelijk leven, te bezoeken. Volgens Suu Kyi zijn de meeste dorpen daar niet getroffen door geweld.

Opvallend: Suu Kyi gebruikte tijdens haar toespraak niet één keer de term ‘Rohingya’, maar had het consequent over de moslims in de staat Rakhine.