Heel wat werkloze 50-plussers hebben binnen het jaar al opnieuw ergens gewerkt. Maar een duurzame job vinden, blijft de uitzondering.

Eén jaar nadat ze werkloos zijn geworden, is net geen 14 procent van de 50-54-jarigen opnieuw aan het werk. Voor wie tussen de 55 en 59 is, daalt dat cijfer tot 4,42 procent. Van de zestigplussers die zonder job vallen, is een jaar later slechts 1 procent opnieuw aan de slag. Dat blijkt uit cijfers die federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) opvroeg bij de Kruispuntbank Sociale Zekerheid.

Het is een nieuwe aflevering in de cijferstrijd over de pensioenen die CD&V en N-VA uitvechten. Inzet zijn de strengere pensioenmaatregelen voor werkloze 50-plussers die de N-VA wil doorvoeren. Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) zei vrijdag nog dat 43 procent van de Vlaamse werkloze 50-54-jarigen op korte termijn een nieuwe job vindt. Peeters plaatst nu kanttekeningen bij die cijfers. Het gaat om mensen die in het jaar nadat ze hun baan verloren opnieuw gewerkt hebben. Ook als ze maar een tijdelijke job hadden of via een uitzendcontract werkten, worden ze in de cijfers opgenomen, zelfs als ze intussen opnieuw werkloos zijn. Het gaat dus niet om duurzame jobs, zegt Peeters. Wordt de scope verbreed naar iedereen boven de 50, dan zakt het percentage (in juli 2016) naar 32 procent.

Peeters kreeg vorige week zelf kritiek omdat hij de discussie voerde met cijfers die een vertekend beeld gaven. Namelijk dat werkloze 50-plussers slechts 3,8 procent kans op nieuw werk hadden. Maar dat ging om degenen die binnen de maand opnieuw aan het werk zijn.

Debat pensioenen overstijgen

De cijfers die hij nu kreeg van de Kruispuntbank zijn iets positiever, maar nog altijd laag. Peeters hoopt dat ze ‘het debat meer kunnen geven’. ‘We moeten dit op een positieve manier aanpakken, samen met de regio’s en de sociale partners. Kiezen we voor de bestraffing van wie geen werk vindt, of voor een aanpak met gedeelde verantwoordelijkheid voor werkzoekenden, werkgevers en overheden? De cijfers zijn de voorbije jaren lichtjes verbeterd, maar er is nog zeer veel werk aan de winkel. Wij zullen elk initiatief van de regio’s ondersteunen.’

Alleen kijken naar een strengere aanpak van 50-plussers die na een jaar nog niet opnieuw aan de slag zijn, is voor Peeters en zijn partij niet de oplossing. ‘Ik hoop dat we het debat over de pensioenen en de gelijkgestelde periodes kunnen overstijgen. Wat alle cijfers aantonen, is dat het probleem zeer ernstig is. De kans op duurzaam werk voor werkzoekende 50-plussers is niet groot. Voor 55-plussers is die ronduit klein en voor 60-plussers verwaarloosbaar. Dat valt niet met één maatregel op te lossen.’

Het mag geen toeval heten dat net vandaag minister Muyters samen met de VDAB een reeks netwerkevents lanceert voor 55-plussers onder de noemer ‘Op talent staat geen leeftijd’.