Trump en Xi willen Noord-Korea ‘maximaal’ onder druk zetten

De Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping zijn het eens over opgedreven sancties jegens Noord-Korea. En ook Spanje laat zijn ongenoegen met het regime in Pyongyang blijken.

De VS en China willen ‘de druk op Noord-Korea [...] maximaliseren door een striktere toepassing van de resoluties van de VN-Veiligheidsraad’. Donald Trump en Xi Jinping kwamen dat telefonisch overeen, bevestigde het Witte Huis maandag.

De twee staatshoofden hadden het over ‘de minachting van Noord-Korea tegenover de internationale gemeenschap en de inspanningen van Pyongyang om het noordoosten van Azië te ontwrichten’, aldus het presidentschap in Washington. Donderdag staat een vergadering van de VN-Veiligheidsraad op ministerieel niveau over Noord-Korea op de agenda.

Persona non grata

Intussen heeft Spanje de Noord-Koreaanse ambassadeur bevolen het land te verlaten. Bovendien en heeft hem als reactie op de nucleaire en rakettests van Pyongyang tot ‘persona non grata’ verklaard.

Volgens een mededeling van het Spaanse ministerie van Buitenlandse Zaken is de Noord-Koreaanse diplomaat ontboden om te zeggen dat hij persona non grata is. Hij moet dus voor 30 september zijn functie neerleggen.