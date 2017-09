Televisie kan thuisvoordeel van amateurclubs niet meer afsnoepen in Croky Cup

Televisiezenders zullen het thuisvoordeel van de amateurclubs in de zestiende en achtste finales van de Beker van België vanaf volgend seizoen niet meer kunnen afsnoepen. Dat heeft de Raad van Bestuur van de Pro League maandag beslist.

Sinds dit seizoen kregen amateurclubs onder bepaalde voorwaarden automatisch het thuisvoordeel in de Croky Cup als ze de zestiende en achtste finales haalden. Zo moest de minimale lichtsterkte van de lichtmasten op het voetbalterrein 300 lux bedragen. Het stadion moest plaats bieden aan minstens 1.500 toeschouwers en er moesten 300 zitplaatsen voorzien worden.

Toch moesten dit seizoen de amateurclubs Heist en La Louvière Centre aan respectievelijk Standard en Sporting Charleroi hun thuisvoordeel afstaan. In het bondsreglement is immers opgenomen dat een voetbalveld voor rechtstreekse televisie-uitzendingen over een minimale verlichtingssterkte van 800 lux moest beschikken. Die vereiste wil de Pro League nu schrappen.

“De rechtenhouders zullen zich tevreden moeten stellen met 300 lux of ze moeten een andere wedstrijd uitzenden”, bevestigde Pierre François aan Belga. “Dit is nog maar eens een geste die de profclubs doen voor de amateurclubs.”