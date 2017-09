Nicole Kidman heeft afgelopen nacht een Emmy Award gewonnen voor haar rol in de miniserie ‘Big Little Lies’. Tijdens een emotionele speech bedankte ze haar familie, onder wie haar twee kinderen. Maar dat zijn er dus twee te weinig, want haar geadopteerde kinderen kwamen niét aan bod. Op sociale media werden er dan ook heel wat vragen gesteld.

Haar man Keith Urban en twee dochters Sunday Rose en Faith Margaret kregen een bijzonder plaatsje in een emotionele speech. Maar Connor en Isabella, de twee (intussen volwassen) kinderen die ze adopteerde tijdens haar huwelijk met acteur Tom Cruise, kwamen niet aan bod.

'Ik ben een moeder en een vrouw. Ik heb twee kleine dochters en mijn lieve schat Keith, aan wie ik gevraagd heb om me te steunen tijdens deze artistieke tocht', vertelde de actrice met tranen in haar ogen.

'Maar daarvoor moeten ze zo veel opofferen. Dus deze trofee is voor jullie - ik wil dat mijn kleine meisjes het in hun kast zetten, ernaar kijken en denken: elke keer dat mijn mama mij niet in bed heeft kunnen stoppen, is het omwille van deze reden. Ik kan ze nu iets geven.'

'Ik wil ook dat ze weten dat wanneer je acteert, je de kans hebt om een belangrijke boodschap over te brengen. In deze miniserie hebben we ons licht laten schijnen op huishoudelijk geweld. Het is een gecompliceerde en vervelende ziekte. En het komt veel meer voor dan we onszelf willen voorstellen. Het is gehuld en schaamte en geheimhouding. Maar nu jullie mij deze award hebben gegeven, kunnen we het probleem alleen maar meer onder de aandacht brengen. Dus: dankjewel iedereen.'

Scientology

Hoe mooi en hoopgevend haar speech ook was, Kidman kreeg niet alleen lofbetuigingen voor haar woorden. Twittergebruikers vroegen zich af waarom ze haar twee adoptiekinderen vergeten te vermelden was.

'Vindt niemand het vreemd dat Nicole Kidman, los van haar talent, het niet over haar twee andere kinderen heeft gehad?', vraagt een Twitter-gebruiker zich af. 'Ik ken helemaal niets van de situatie, maar vind het helemaal niet kunnen dat ze niet eens haar kinderen vermeldt die ze samen met Tom Cruise heeft geadopteerd', klinkt het bij een andere Twitteraar.

In oudere interviews vertelde Kidman wel dat de kinderen na de scheiding ervoor hadden gekozen om bij haar ex-man in Los Angeles te wonen, terwijl zij terugkeerde naar haar geboorteland Australië. Connor en Isabella zijn ook net zoals hun vader aanhanger van de Scientology-leer terwijl Kidman niets (meer) met die sekte te maken wil hebben.

Nicole Kidman's undeniable talent aside, did anyone else find it weird that she talked about her 2 kids as if they're the only kids she has? — Julia Murney (@JuliaMurney) September 18, 2017

nicole kidman ignoring her scientologist kids is my cause of death #emmys — Stephanie Marie (@stefinitely85) September 18, 2017

Nicole Kidman didn't mention her adopted kids. I'm assuming bc they are scientologists and disconnected with her. That's really sad. #Emmys — Tori Mentz (@TheToriStori) September 18, 2017

Um I'm sorry but can we talk about the fact that Nicole Kidman has four kids but only thanked the two she has with Keith Urban #Emmys pic.twitter.com/qagh0a3ZE2 — I?? (@McHalesBitch) September 18, 2017