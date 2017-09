René Weiler is geen coach meer van Anderlecht. Negen punten na zeven wedstrijden, negende in de stand, amper acht doelpunten gemaakt. Met die cijfers is in en rond het Constant Vanden Stock-stadion niemand tevreden.

Het ontslag van de Zwitser René Weiler bij Anderlecht kan bezwaarlijk een verrassing worden genoemd. Hij leidde de club vorig jaar naar de titel, maar dat was voor een deel omdat de concurrentie het liet afweten.

Dit seizoen ging het van kwaad naar erger. De resultaten bleven uit, het goede voetbal bleef uit, de supporters morden. Neem daarbij een paar ingrepen die weinigen (lees: niemand) begrepen. Zoals toen hij in de Champions League-ouverture de terug naar België gehaalde Sven Kums in de verdediging opstelde. Dat leverde al na tien minuten een rode kaart en een penalty op. Het was duidelijk: er moest iets gebeuren.

Gesprek aan de automaat

Dat moest dan zaterdag op het veld van Kortrijk het geval zijn, maar alweer kwam Anderlecht niet verder dan een gelijkspel. Bizarre beelden waren het toen Weiler na de wedstrijd in de catacomben van het Guldensporenstadion aan een frisdrankenautomaat argumenteerde tegen manager Herman Van Holsbeeck. ‘Wij willen voetbal zien’, scandeerden de supporters. Weiler reageerde op zijn eigen wijze: ‘Anderlecht moet zowat de enige club zijn waarbij de supporters goed voetbal willen zien.’

Vanochtend kwam dan de mededeling: Anderlecht en René Weiler zetten hun samenwerking stop. Het was niet louter een eenzijdig ontslag, denken waarnemers, zoals Sporza-gezicht en radiostem Peter Vandenbempt. ‘Het Anderlecht-bestuur wilde Weiler nog overtuigen na het gelijkspel tegen KV Kortrijk zondag, maar Weiler zelf gaf aan dat het voor hem niet meer hoefde’, zei hij op het journaal.

Weiler – een keurig en ontwikkeld man – zou tijdens een wandeling met zijn vrouw door Brussel lastiggevallen en beschimpt zijn. ‘Als iemand zich in zijn privéleven bedreigd voelt, houdt het op’, zei Vandenbempt op Sporza. Hij zou daarop aan het bestuur gevraagd hebben hem ‘uit zijn lijden te verlossen’.

Luisteren naar Van Holsbeeck

Herman Van Holsbeeck, de man die Weiler in Zwitserland vond en een van de weinigen die tot het laatste moment achter de trainer bleef staan, zou daarvoor begrip hebben getoond. ‘Het is een publiek geheim dat Van Holsbeeck een van de weinigen was waar Weiler goede raad van wilde aannemen’, zegt Vandenbempt. Dan gaat het om voorstellen als: neem Sven Kums toch maar mee naar München (terwijl die aanvankelijk niet eens een in de selectie van Weiler zat, red.), zet Matz Sels toch maar in doel (alhoewel Weiler had gezegd dat de uit blessure teruggekeerde Frank Boeckx zijn eerste keuze zou zijn voor de wedstrijden in de competitie, red.). Niet dat Weiler zich liet vertellen wie hij moest opstellen, maar hij toonde begrip voor beslissingen die de fans niet zouden pikken.

De vraag is nu: wie neemt over? De huidige technische staf, bestaande uit Nicolas Frutos, David Sesa en Thomas Binggeli, nemen ad interim het sportief beleid van Anderlecht over. Dat liet de club in een persbericht weten. Niet onlogisch: woensdag heeft Anderlecht al een bekermatch tegen Westerlo op de kalender staan, zaterdag is er de volgende competitiematch, op het veld van Waasland-Beveren.

‘Frutos is iemand waarin paars-wit op termijn misschien een hoofdtrainer ziet, maar nog niet op dit moment’, zegt Vandenbempt. ‘Hij is nu de brug tussen de beloften en het A-team.’ Met andere woorden: iemand die tijdelijk het roer kan overnemen en de club de tijd geeft om op zoek te gaan naar een vervanger.

Geen Vanhaezebrouck of Preud’homme

In eigen land is de spoeling evenwel dun. Hein Vanhaezebrouck en Michel Preud’homme, twee namen die wel eens vallen, maken weinig of geen kans. Na de winst op Oostende heeft Vanhaezebrouck weer enig krediet verdiend in Gent en Preud’homme is zodanig verbonden met Club Brugge dat een overstap naar Anderlecht uitgesloten lijkt.

‘Frank Vercauteren is vrij’, signaleerde Vandenbempt fijntjes. Vercauteren trainde Anderlecht al een keer, van 2005 tot 2007 en dat liep toen niet zo goed af. ‘Maar misschien heeft de tijd raad gebracht.’

Vercauteren kent het huis, wat van Weiler niet kon gezegd worden. ‘Dat was ook een voordeel’, zegt Peter Vandenbempt. ‘Hij had geen enkele voorgeschiedenis met de club, was 100 procent onafhankelijk. Daardoor kon hij wel de kleedkamer uitmesten: spelers die problemen veroorzaakten zoals De Maio of Okaka, kon hij zonder pardon buitengooien. Dat had een Belg, denk ik, niet gekund.’

‘Maar dat Weiler Anderlecht niet kende, was ook een probleem. Hij heeft nooit begrepen waar Anderlecht voor stond.’ En zo komen we weer bij dat mooie, aantrekkelijke voetbal.

Wie weet Frank de Boer?

Een naam die ook valt, is die van Frank de Boer. De Nederlander staat meer voor het aanvallende voetbal dat Anderlecht wil dan Weiler, en hij is beschikbaar. Na vier nederlagen werd De Boer aan de kant geschoven bij het Engelse Crystal Palace.

Een probleem met De Boer kan zijn dat hij Anderlecht ‘te min’ vindt. Club Brugge was sterk geïnteresseerd in De Boer als opvolger van Michel Preud’homme, maar de Nederlander – die met het frivool voetballende Ajax vier landstitels pakte – mikte hoger. Lees: de Engelse Premier League. Dat lukte, maar niet voor lang. Exact 77 dagen duurde zijn carrière er. Misschien dat hij na zijn ontslag nu wel openstaat voor een meer bescheiden competitie dan de Engelse.