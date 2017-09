Francken: ‘Ik had het woord ‘opkuisen’ niet mogen gebruiken’

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken kwam vanmorgen in De Ochtend terug op zijn omstreden tweet van vorige week. ‘Ik had het woord opkuisen niet mogen gebruiken’, aldus Francken.

‘Vanmorgen 14 mensen aangehouden in Maximiliaanpark en 9 in het Noordstation, 3 verklaarde minderjarigen’, schreef Francken woensdag op sociale media. Vooral de hashtag ‘opkuisen’ die hij bij het bericht plaatste, zorgt voor verontwaardiging.

Naast de oppositie lieten ook CD&V-voorzitter Wouter Beke en Open Vld-vicepremier Alexander De Croo weten dat ze het taalgebruik in de tweet niet gepast vonden. Ook premier Michel liet aan Francken weten dat hij het taalgebruik niet gepast vonden.

Nadat Francken vorige week al duidelijk maakte dat het om het opkuisen van problemen ging, niet van mensen, ging de staatssecretaris vanmorgen nogmaals door het stof in De Ochtend.

‘We proberen het probleem in het Maximiliaanpark op te lossen. Ik heb ‘opkuisen’ gebruikt, ik had dat niet mogen gebruiken’, zei hij in De ochtend op Radio 1. ‘Het gaat niet over die mensen opkuisen natuurlijk, maar wel over het probleem aanpakken. Dat is iets waar ik dag en nacht mee bezig ben. Opkuisen, oplossen... Dat gaat niet over die mensen, voor mij. Helemaal niet.’