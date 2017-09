Deense duikbootontwerper stemt in met psychisch onderzoek

De van moord verdachte Deense duikbotenbouwer Peter Madsen laat zich vrijwillig psychisch onderzoeken. Dat kan ambulant en zonder gedwongen opname gebeuren, zei procureur Jakob Buch-Jepsen maandag op TV2.

Madsen had een dergelijk onderzoek begin september nog geweigerd. Dat bestaat onder andere uit gesprekken met psychologen, artsen en pedagogen.

De uitvinder wordt ervan beschuldigd de Zweedse journaliste Kim Wall in zijn zelfgebouwde duikboot gedood te hebben, haar lijk in stukken te hebben gesneden en in het water te hebben gegooid.

Madsen zelf spreekt van een ongeval. Het luik van de onderzeeboot zou bij het uitstappen op het hoofd van de journaliste zijn gevallen. Hij geeft toe haar lijk in het water te hebben gedumpt, maar ontkent echter dat hij haar hoofd, armen en benen zou verwijderd hebben.