Zondagavond werden de Emmy Awards uitgereikt in het Microsoft Theatre in Los Angeles. Veel wereldberoemde actrices verschenen op de rode loper in een witte creatie op de rode loper, al dan niet met een subtiele roze schijn erin. Maar ook het klassieke zwart was een hit, net als het V-decolleté. Niet alle sterren trakteerden de aanwezigen op een beetje bloot: ook jurken met een hoge halslijn zijn tegenwoordig gegeerd op glamoureuze evenementen.