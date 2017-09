Davis Cup-titelverdediger Argentinië degradeert uit Wereldgroep, Nederland promoveert

Titelverdediger Argentinië degradeert uit de Wereldgroep in de Davis Cup tennis. De Argentijnen verloren afgelopen weekend met 3-2 in Kazachstan in de barrages voor het behoud/promotie.

Argentinië kon niet rekenen op Juan Martin Del Potro, die vorig jaar een groot aandeel had in de 3-2 zege in de finale tegen Kroatië. Argentinië is de eerste regerende Davis Cup-kampioen die degradeert sinds Zweden in 1999. Kazachstan promoveert dankzij de zege tegen de Zuid-Amerikanen naar de Wereldgroep.

Uitslagen barrages:

Kazachstan - Argentinië 3-2

Colombia - Kroatië 1-4

Zwitserland - Wit-Rusland 3-2

Nederland - Tsjechië 3-2

Portugal - Duitsland 2-3

Japan - Brazilië 2-0 (ontmoeting onderbroken door de regen)

Hongarije - Rusland 3-1 (vijfde wedstrijd werd na overleg tussen kapiteins niet gespeeld)

Canada - India 3-2

Verzekerd van behoud: Kroatië, Zwitserland, Duitsland, Canada

Promoveren naar Wereldgroep: Kazachstan, Nederland, Hongarije