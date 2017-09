Als deze editie van de Emmy Awards, de jaarlijkse prijsuitreiking voor de beste Amerikaanse tv-programma's, iets duidelijk maakte, dan wel dat de streamingdiensten het stilaan overnemen van de reguliere tv. 'Terwijl enkele jaren geleden hun beste aanbod een gekraste dvd van Finding Nemo was', zei presentator Stephen Colbert.

Netflix won enkele beeldjes met Black Mirror en The Crown, maar niet voor Stranger things. HBO voor Big Little lies, Game of Thrones en Veep, maar niet voor Westworld.

De grote winnaar hier was de streamingdienst Hulu, bij ons niet te bekijken, die maar liefst vijf Emmy's in de wacht sleepte voor The Handsmaid's tale. Die geweldige reeks kunt u hier dus nog altijd niet bekijken: Telenet werkt er hard aan om de reeks op Play more te krijgen. De reeks is gebaseerd op de dystopische roman van Margaret Atwood, over een toekomst waarin vrouwen alleen nog dienen als 'broedmachine'. De reeks kreeg onder mee de Emmy voor beste dramareeks, voor beste regisseur (Reed Morano) en beste actrice (Elisabeth Moss).

Emmy voor Trump

Ook Saturday Night live viel, zoals verwacht, in de prijzen. Alec Baldwin kreeg er een voor zijn Trump-imitaties en schoof zijn prijs meteen door: 'Hier is eindelijk uw Emmy, meneer de president'. Een sneer, alweer, naar Trump, die tot zijn woede nooit de gegeerde prijs kreeg als presentator van 'The apprentice'. Ook Kate McKinnon kreeg een Emmy voor haar geweldige imitatie van Hillary Clinton.

Misschien was dé held van de avond wel Donald Glover, die als eerste Afro-Amerikaan een Emmy won voor beste regisseur, voor de FX-reeks Atlanta. Glover won trouwens ook een Emmy als acteur, voor zijn rol in dezelfde reeks.

Spicer

Leukste moment: de voormalige woordvoerder van Trump, Sean Spicer, kwam ook een Emmy uitreiken. Spicer werd zelf herhaaldelijk op de korrel genomen in Saturday night live, en kreeg er nu weer van langs. Hoeveel mensen kijken naar de Emmy Awards, vroeg presentator Colbert hem. 'Dit is het grootste publiek dat ooit naar de uitreiking heeft gekeken. Punt', zei Spicer, naar analogie met zijn eerste, maar lang niet enige stommiteit als woordvoerder.