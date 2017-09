Crevits spreekt voor het eerst over ziekte van haar zoon: 'Kon niet meer helder denken'

In het Radio 2-programma ‘De Rotonde’ heeft Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) voor het eerst over de lymfeklierkanker van haar zoon (24) gesproken. ‘Ik kon niet meer helder denken toen ik de diagnose hoorde.’

‘Het kwam bijzonder onverwacht’, vertelt de minister van Onderwijs op de radio. ‘Hij ging naar de arts omdat hij een knobbeltje in zijn hals had. Lymfeklierkanker was het verdict.’

‘Ik kreeg het bericht over de diagnose toen ik midden in een overleg zat met vakbonden en werkgevers. Ik maak zelf weinig scheiding tussen mijn familiale leven en mijn werk, dat komt er soms eens tussen gefietst. Ik moest op dat moment wel dringend bellen om te horen wat het verdict was... Ik kon niet meer helder denken toen.’

Niet de eerste keer

Hilde Crevits (50) heeft ook een dochter van 22 jaar. Het was niet de eerste keer dat haar gezin geconfronteerd werd met ziekte. Eerder moesten ook haar ouders én schoonouders vechten tegen kanker. ‘Het kan gewoon zomaar op een bepaalde dag tot uiting komen. Ik heb erdoor geleerd dat je bijna op elk moment van het leven bereid moet zijn om afscheid te nemen en door zwaar stormweer te gaan.’

Haar zoon is ondertussen genezen verklaard. ‘Hij kan nu weer met volle teugen van het leven genieten. (...) Toen ik 24 jaar was, dacht ik dat de wereld aan mijn voeten lag. Ik wens hem toe dat hij dat kan blijven denken.’

U kunt de uitzending van ‘De Rotonde’ herbeluisteren op de website van Radio 2.