Indrukwekkend Sunweb is nieuwe wereldkampioen ploegentijdrijden, Quick Step Floors stelt teleur

Het Duitse Team Sunweb is de nieuwe wereldkampioen ploegentijdrijden. Niet Quick Step en niet BMC dus, voor het eerst in vijf jaar pakt een andere ploeg de gouden medaille op het WK wielrennen in de discipline ploegentijdrijden. Aftredend kampioen Quick Step Floors stelde teleur en viel naast het podium. BMC leek op weg naar goud, maar viel stil in het laatste deel van de ploegentijdrit. Team Sky was derde.

Het Duitse team - met naast Dumoulin ook de Nederlanders Wilco Kelderman en Sam Oomen, de Australiër Michael Matthews, de Duitser Lennard Kämna en de Deen Sören Kragh Andersen - pakte voor het eerst de titel. Het had aan de finish acht seconden voorsprong op BMC, 22 seconden op Sky en 35 seconden op Quick-Step, met de Belgen Philippe Gilbert, Julien Vermote en Yves Lampaert. Eerder op de dag won Sunweb, met specialisten als Coryn Rivera en Ellen van Dijk, ook al het WK ploegentijdrijden bij de vrouwen. Boels-Dolmans en Cervélo vervolledigden het podium.

Vermote: “Vielen te snel met vijf”

Quick-Step Floors pakte vorig jaar voor de derde keer de wereldtitel. In Bergen werd het zelfs geen podium. “Ja, dan ben je wel ontgoocheld na afloop”, zei Julien Vermote. “Maar goed, we hebben er voor gestreden, de anderen waren sterker.” Quick-Step Floors zag al vroeg Niki Terpstra uitvallen, na zo’n 20 km. “Ik weet niet wat er met hem aan de hand was”, aldus Vermote, “hij riep naar me dat ik moest inschuiven en toen loste hij meteen in mijn wiel. Dan weet je dat het moeilijk wordt, zo vroeg met één man minder. Dat is toch 25 seconden minder recuperatietijd per blok.”

De ploeg van Patrick Lefevere was geen topfavoriet, maar startte wel met ambitie. “Natuurlijk geloof je er vooraf in”, zei hij, “als je dat geloof niet hebt, dan moet je er niet aan beginnen. Je start om te winnen of toch minstens het podium. We stonden met een sterke ploeg aan de start, maar we pakken geen medaille. Dat is jammer. Je weet ook dat het moeilijk wordt met zo’n sterke ploegen zoals Sky en Sunweb met betere klimmers, maar je start en gaat er voluit voor. Onze start was ook goed, we zaten meteen in het ritme, niet overdreven snel, maar ideaal en aan het eerste tussenpunt hadden we ook slechts 1 seconde achterstand, dus dan ben je goed bezig. Maar ja, als je dan Niki zo vroeg verliest, dan weet je dat het geen gemakkelijke opdracht zal worden.”

Geen Tony Martin in de ploeg en een compleet ander parcours dan in Qatar. Was dat het grote verschil? “Vooral toch het parcours”, meent Vermote, “ons ploeg was homogeen, met sterke renners, maar die andere teams hadden meer klimmers in hun rangen en Sunweb vond hier een parcours dat hen wel beter lag dan ons. We hebben gedaan wat we moesten doen, gevochten, jammer dat we dan slechts vierde worden.”

Uitslag:

1. Team Sunweb

2. BMC +8.29

3. Team Sky +22.35

4. Quick Step Floors +35.20

5. Orica-Scott +1’03.21

6. Movistar +1’19.23

7. LottoNL-Jumbo +1’19.58

8. CCC +1’44.05

9. Katusha +1’45.58

10. Bora-Hansgrohe 1’55.10