Hier slapen de Belgen tijdens het WK in Noorwegen

In Noorwegen zijn zondag de wereldkampioenschappen wielrennen van start gegaan met de ploegentijdrit bij de vrouwen, op de eerste Belgen is het wachten tot maandag op de tijdrit bij de meisjes junioren. Volgende week zondag eindigt het WK met de wegrit bij de mannen. Ondertussen mag de Belgische delegatie vertoeven in het Thon Hotel Bergen Airport, een “gezellig conferentiehotel bij de luchthaven van Bergen Flesland met een eigen wellnesscentrum met squashbanen, zwembad, trimruimte en sauna”, zoals te lezen staat op hun website.