Na amper drie matchen moet Barcelona topaankoop vier maanden missen

Ousmane Dembélé, de topaankoop van FC Barcelona, heeft een spierpees gescheurd in de linkerdij. De Franse aanvaller is 3,5 à 4 maanden out. Dat meldt Barça zondag. Volgende week gaat hij in Finland bij dokter Sakari Orava onder het mes.

De 20-jarige Dembélé kwam deze zomer over van het Duitse Borussia Dortmund voor maar liefst 105 miljoen euro, een bedrag dat door bonussen nog kan oplopen. Daarmee is hij de duurste transfer in de geschiedenis van de Primera Division.

Zaterdag ging Dembélé na 25 minuten tegen de grond in de competitiewedstrijd bij Getafe (1-2), zonder dat er een tegenstander in de buurt was. Twee minuten nadien werd hij vervangen door Gerard Deulofeu. Hij stond pas voor de tweede keer in de basis sinds zijn transfer.