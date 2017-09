Katrien Verstuyft wint Ironman 70.3 in Weymouth

Katrien Verstuyft heeft zondag de Ironman 70.3 in het Engelse Weymouth gewonnen. Bij de mannen werd Kenneth Vandendriessche derde.

Verstuyft liet na 1,9 km zwemmen, 90 km fietsen en 21,1 km lopen (halve afstand) een tijd van 4u42:35 noteren. Daarmee was ze 1:23 sneller dan de Britse Natalie Seymour. De Zweedse Joanna Soltysiak vervolledigde het podium op 7:21 van Verstuyft. Onze landgenote was pas vierde na het fietsen, op ruim drie minuten van Seymour. Maar in het loopgedeelte lukte ze nog een stevige remonte.

Vandendriessche verzekerde zich in 4u10:13 van de laatste podiumplek bij de mannen, op 7:42 van de Zuid-Afrikaanse winnaar James Cunnama (4u02:32). De Fransman Tom Lecomte (4u08:01) pakte de tweede plaats.