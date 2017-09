Eerder deze week redde de brandweer van Adelaide in Australië een kleine koala die vastzat achter een autowiel. Het diertje had zo al minstens 16 kilometer meegereden.

Jane Brister van de reddingsdienst vertelde de lokale pers dat het een van de mooiste reddingen was die ze al meemaakte. De brandweer was ook best trots, en kreeg de lachers op de hand door op Twitter te schrijven dat ze goed ‘gekoalaficeerd’ zijn om dergelijke jobs uit te voeren. Het diertje werd Kelly gedoopt, naar een van de redders.