Jonge moeder Dalilla Hermans boos over mascotte ‘Oerwoudfuif’: ‘Denk je dat ik mijn zoontje naar zo’n groep wil sturen?’

Auteur Dalilla Hermans (31) is niet te spreken over de mascotte van de Oerwoudfuif van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Op de affiche staat een karikaturale zwarte jongen afgebeeld. Hermans trekt op Facebook van leer tegen de jeugdbeweging.

Dat de mascotte kwetsend en discriminerend is, vindt Dalilla Hermans een evidentie. Ze heeft zelf dan ook contact opgenomen met Scouts en Gidsen Vlaanderen, maar klaagt dat ze daar weinig gehoor krijgt.

‘Deze mascotte, die een schoolvoorbeeld is van hoe je zwarte kinderen en jongeren nogmaals in de hoek van ‘jolig n-woordje uit het oerwoud’ duwt, staat nog steeds op affiches en plakkaten. Denk je dat ik als mama mijn zoontje naar zo’n groep kan of wil sturen? Hoe kan je nu claimen voor diversiteit te staan als je dit als koepel in het jeugdwerk niet aanpakt?’, schrijft de vrouw op haar persoonlijke Facebookpagina.

Ze legt verder uit waarom ze steigert bij dergelijke stereotypes. ‘Door constant bepaalde beelden te laten zien van zwarte mensen en zelden een tegengeluid te laten horen, geef je de onderliggende boodschap dat zwarte mensen zoals die stereotiepen zijn (=grotesk uiterlijk, aap-achtig, altijd vrolijk, dom, niet serieus, etc) en je praat historisch onrecht goed (=de koloniale periode, slavernij, institutioneel racisme). Daarom vecht ik tegen dat soort beeldtaal. Zeker kinderen en jongeren moeten hiervan bewust gemaakt worden en jeugdbewegingen hebben daarin een rol te spelen.’

Bij Scouts en Gidsen Vlaanderen reageerden ze volgens Hermans echter niet op de gepaste manier. ‘Toen ik Scouts en Gidsen Vlaanderen contacteerde vond ik weinig gehoor. Een van de grootste (en dus meest gesubsidieerde) jeugdbewegingen van het land, met een diversiteitsmedewerker in dienst, vond dit niet problematisch genoeg om de groep in kwestie die de fuif organiseert terecht te wijzen. Ze gingen dit intern bespreken. Want deze figuur is al jarenlang een mascotte. Dus ik wachtte en ik ging niets zeggen. Maar ik wachtte nu lang genoeg,’ vult Hermans aan.

Scouts en Gidsen Vlaanderen: ‘Het was niet onze bedoeling om te kwetsen’

Jan Van Reusel, woordvoerder van Scouts en Gidsen Vlaanderen, benadrukt dat het absoluut niet de bedoeling was om te discrimineren en te kwetsen. ‘Wij erkennen dat de portrettering van de zwarte jongen op onze affiche kwetsend kan overkomen. Het was allicht oorspronkelijk speels bedoeld, maar we begrijpen dat mensen het ook discriminerend kunnen opvatten. Binnen onze werkgroep diversiteit hebben we de kwestie al aangekaart nog voor mevrouw Hermans contact met ons opnam. Zij zijn hier nu ook al een tijdje mee aan de slag in de werkgroep diversiteit.’

De affiche nu gedwongen laten weghalen is echter geen optie voor de koepel.‘De reden dat we de affiche niet verboden of verwijderd hebben, is omdat we de groep die verantwoordelijk is niet agressief willen benaderen. We willen hen niet aan de schandpaal nagelen. We willen het allemaal graag in een positieve sfeer houden,’ legt Van Reusel uit. ‘We delen dus voor alle duidelijkheid dezelfde bekommernis als mevrouw Hermans, maar we kiezen er bewust voor om het op een andere manier aan te pakken dat zij vraagt.’

Het is niet zeker dat het beeld wordt aangepast. ‘De kans is reëel dat het beeld wordt bijgestuurd, maar ik wil en kan daar nu geen sluitende uitspraken over doen’, zegt Van Reusel. ‘Wij willen als vereniging net niets opleggen of verbieden, maar stimuleren om via dialoog tot inzicht te komen. Het is met andere woorden de werkgroep zelf die tot een besluit moet komen. Maar er is veel bereidheid tot dialoog bij hen.’