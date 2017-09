Scout van Netflix-serie Narcos doodgeschoten in Mexico

Een locatiescout van de Netflix-serie Narcos is doodgeschoten toen hij naar geschikte opnamelocaties zocht in Mexico.

De 37-jarige Carlos Muñoz Portal werkte al jaren als locatiescout voor Amerikaanse producties in Mexico, zoals de James Bond-film Spectre en Mel Gibsons Apocalypto. Netflix bevestigt dat hij gedood is.

Een vriend zegt dat Muñoz maandag naar een locatie reed om foto’s te nemen voor Netflix. Zijn lichaam werd enkele uren later teruggevonden in zijn auto op een zandpad bij Temascalapa, niet ver van de grens met de deelstaat Hidalgo. De omstandigheden van zijn dood zijn nog onbekend, maar er was verschillende keren op hem geschoten.

En parajes #Edomex, Carlos Muñoz Portal (37), buscaba locaciones para serie @NarcosNetflix . Fue encontrado muerto, por balas, en automóvil pic.twitter.com/Dbn6brJp1w — Julio Astillero (@julioastillero) 16 september 2017

‘De feiten zijn nog ongekend en de autoriteiten onderzoeken wat er gebeurd is’, stelt Netflix in een mededeling.

De reeks Narcos gaat over de opkomst en de val van de Colombiaanse drugsbaron Pablo Escobar. Voor het vierde seizoen zou de reeks zich focussen op het Juárez drugskartel in Mexico