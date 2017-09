Trumpbetogingen overtroffen door juggalo’s in Washington

In Washington vond zaterdag een betoging plaats om Amerikaans president Donald Trump te steunen. De organisatoren hoopten op duizenden manifestanten, maar uiteindelijk daagden enkele honderden mensen op. Een betoging van fans van het rapduo Insane Clown Posse bracht meer volk op de been.

De aankondigde ‘mother of all rallies’ draaide veel kleinschaliger uit dan voorzien. Slechts een paar honderd Trump-sympatisanten tekenden present op de National Mall.

‘We zijn hier om de wereld, de media en het Congres te tonen dat president Trump onze volledige steun heeft en dat het tijd is om het moeras droog te leggen’, zei een van de sprekers.

De bijeenkomst had volgens de organisatoren als doel om een boodschap van eenheid te verspreiden en te laten zien dat aanhangers van Trump ook diversiteit steunen.

Foto: AP

In de aanloop naar de betoging had de politie alle omliggende straten geblokkeerd met vrachtwagens en werd het grasveld aan het Washingtonmonument afgezet met hekken.

Tijdens de betoging waren er enkele kleine incidenten. Even was de sfeer gespannen toen tegenbetogers van ‘Black Lives Matter’ kwamen opdagen met spandoeken. De organisatoren van de Trump-rally gaven hen ‘twee minuten tijd van ons platform om jullie boodschap te verspreiden’. ‘Het is jullie recht om te zeggen waarin jullie geloven, en het is hun recht (de menigte, red.) om te laten weten wat ze daarvan vinden.’ Daarna werd de groep door de politie weggestuurd van de bijeenkomst.

Aan het Witte Huis vond zaterdagochtend ook een kleine anti-Trumpbetoging plaats. Enkele tientallen mensen eisten een strenger optreden tegen de Russische president Vladimir Poetin.

Beide Trump-betogingen werden in aantal overtroffen door de zogenoemde juggalo’s. Dat zijn fans van het rapduo Insane Clown Posse. In 25 jaar tijd hebben de rappers die hun gezichten als clowns beschilderen een stevige aanhang gecreëerd. De groep wordt door de FBI als een criminele bende bestempeld, waartegen de fans betoogden. Zij kwamen met ongeveer 1.500 mensen afgezakt naar Washington.

Foto: Photo News