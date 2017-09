Swingend STVV pakt scalp van zwalpend Genk en is derde in de stand

KRC Genk begon met torenhoge ambities aan het seizoen, maar voorlopig wil machine maar niet in gang schieten. Op bezoek bij STVV kon het alweer niet overtuigen. De Kanaries waren de betere ploeg maar moesten tot diep in de tweede helft wachten op goals. Bezus en Dussaut zorgden dan op vijf minuten tijd voor een dubbele voorsprong. Schrijvers maakte de partij in het slot nog spannend, maar verder dan de aansluitingstreffer kwam Genk niet meer. Het blijft achter met 8 op 21 en een tiende plaats in het klassement. STVV springt voorlopig over Moeskroen naar de derde plek.