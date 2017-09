VIDEO. Antwerp geeft voorsprong weg tegen veerkrachtig Lokeren en speelt alweer gelijk

Antwerp blijft ongeslagen buitenshuis. De Great Old had op het veld van Lokeren lange tijd uitzicht op een overwinning na een vroeg doelpunt van William Owusu, maar in minuut 83 zorgde Miric alsnog voor de gelijkmaker van Lokeren. Zo blijft Antwerp ook na zeven speeldagen in de top zes staan.

Peter Maes behield het vertrouwen in de elf die vorige week nipt ten onder gingen tegen Anderlecht. Bij Antwerp wijzigde Laszlo Bölöni zijn ploeg op twee posities. William Owusu kreeg na zijn doelpunt van vorige week voor het eerst dit seizoen een basisplaats. Joeri Dequevy kwam ook in de ploeg. Reda Jaadi en Stallone Limbombe – beiden speelden tegen STVV een bleke partij – werden naar de bank verwezen. Op die bank zat ook nog steeds Jelle Van Damme. Die gaf vorige week te kennen dat hij liever niet op de rechtsachter speelt en trainer Laszlo Bölöni vindt het niet opportuun om linksachter Borges of middenvelder Corryn uit de ploeg te zetten ten voordele van de 33-jarige Waaslander.

In de openingsfase toonde Lokeren zich de gevaarlijkste ploeg met een schot van Enoh op Bolat en een kopbal van Maric die over ging. Maar het was Antwerp dat bij zijn eerste mogelijkheid meteen scoorde. Een voorzet van Hairemans kwam via Owusu tot bij Haroun. Diens poging werd eerst nog knap gered door Davino Verhulst, maar in de rebound was Owusu onverbiddelijk. Al de derde goal van de Ghanees dit seizoen die tot op dat moment in totaal nog geen negentig minuten op het terrein had gestaan in de Jupiler Pro League.

Foto: BELGA

Antwerp nam na dat doelpunt meer initiatief. Een doelpunt van Dequevy werd afgekeurd voor een duwfout van Owusu en een schot van de spits ging over doel. Lokeren probeerde wel om via de flanken iets te forceren, maar de voorzetten bereikten zelden hun doel. Toen dat één keer wel lukte, ging Miric neer in een duel met Haroun. Lokeren claimde een strafschop, maar scheidsrechter Boterberg ging daar niet op in.

Foto: Photo News

Na rust ging Lokeren op zoek naar de gelijkmaker, maar de Waaslanders vonden zeer moeilijk openingen in de stevige organisatie van Antwerp. Een opportunistisch voorzetschot van De Ridder werd in corner gewerkt door Bolat. Lokeren kon pas echt gevaarlijk zijn met wat hulp van Borges, die een slechte inspeelpass bijna afgestraft zag, maar Batubinsika redde op een voorzet van De Ridder de meubelen voor Antwerp door de bal nog net voor de neus van Miric in corner te werken. Toch bleef Lokeren aandringen. En met succes, want in minuut 83 scoorde het alsnog de gelijkmaker. De Sutter verlengde een lange bal van Filipovic en Miric werkte hem voorbij een kansloze Bolat. In de laatste minuut redde de Antwerpse doelman nog de winninggoal van Lokeren.

Antwerp speelt zo voor de derde keer dit seizoen gelijk, het blijft voorlopig vijfde in de stand. Lokeren schiet eveneens weinig op met de puntendeling en staat elfde. Bekijk hier het klassement.

Miric zorgde voor de gelijkmaker. Foto: BELGA