VIDEO. Anderlecht overtuigt alweer niet en verliest dure punten in Kortrijk

KV Kortrijk heeft Anderlecht nog wat dieper in de put geduwd. De geplaagde landskampioen moest zich in West-Vlaanderen herpakken om de achterban te kalmeren, maar dat lukte niet. Paars-wit kwam wel op voorsprong via Hamdi Harbaoui, het witte konijn van René Weiler. Na de pauze gingen de Kerels er echter op en over. Onyekuru zorgde wel nog voor de 2-2 eindstand, maar daar zijn ze in Brussel niet tevreden mee. En over die niet-gefloten strafschop in het slot is het laatste woord nog niet gevallen.

Een wedstrijd van Anderlecht kan niet meer zonder een verrassende zet van René Weiler. Ditmaal verraste hij vriend en vijand met zijn keuze in de spits. Lukasz Teodorczyk kreeg daar het gezelschap van Hamdi Harbaoui. Opvallend, want de Tunesiër was in het seizoensbegin ‘persona non grata’ in de A-kern en moest weg. De laatste weken zat hij echter terug in de selectie en viel hij sporadisch in. In Kortrijk kwam hij een eerste keer dit seizoen aan de aftrap, nog maar de derde keer in het totaal voor Anderlecht.

Een schokeffect bracht dat niet teweeg. Kortrijk startte het beste, De Smet scoorde al na vijf minuten. Het doelpunt werd echter afgekeurd voor wel héél nipt buitenspel. Dan liet Harbaoui zich een eerste keer opmerken, al was dat niet positief. Na een duel met Makarenko gaf de spits een lichte tik met de voet aan de Oekraïener, het bleef echter ongestraft.

Een geluk voor Anderlecht, want de Tunesiër opende niet veel later de score. Hij stuurde zelf Chipciu in de hoek. Die kapte zijn man uit en verstuurde een gemeten voorzet, Harbaoui dook op aan de tweede paal om binnen te koppen: 0-1. Uit het bezoekende bleef echter ‘Weiler out’ klinken, Roger Vanden Stock kon daar niet mee lachen. Op het halfuur was daar bijna de gelijkmaker, maar Budkivsky beging een fout op Deschacht en het feestje ging niet door. De teller van afgekeurde doelpunten stond nog voor de rust op drie, Harbaoui leek zijn tweede te maken maar stond buitenspel. Het spel was niet veel soeps, maar Anderlecht stond wel voor aan de rust.

Na de rust moest paars-wit echter snel opnieuw beginnen. Van der Bruggen stuurde met een splijtende dieptepass D’Haene weg op de linkerflank. Die zette keurig en Ajagun duwde in de rug van Deschacht binnen. Kortrijk bleef komen en op het uur moest Sels zich een tweede keer omdraaien. De Smet legde bal in de rug van de bezoekende defensie, Chevalier verraste Obradovic en kon alleen op Sels. De Fransman faalde niet: 2-1. Juichen deed hij niet, zoals hij op voorhand in onze krant had aangekondigd.

Kortrijk speelde goed, maar na de tweede goal viel het plots stil. De Kerels kropen achteruit en vergaten uit te voetballen, het fysieke spel van Anderlecht kreeg de bovenhand. Harbaoui tikte van dichtbij over, niet veel later moest Van Loo ontzetten. Een goal hing in de lucht en die viel uiteindelijk ook. Kaminski pareerde eerst schoten van Harbaoui en Teodorczyk, maar tegen de rebound van de ingevallen Onyekuru had hij geen verhaal.

En de druk van paars-wit bleef aanhouden. Kortrijk plooide massaal terug, maar tot een doelpunt kwam Anderlecht niet meer.