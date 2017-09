Vandoorne maakt ook indruk in derde oefensessie in Singapore

De Nederlander Max Verstappen (Red Bull) heeft zich zaterdagmiddag op het stratencircuit Marina Bay de snelste getoond in de derde vrije oefenritten voor de Grote Prijs Formule 1 van Singapore. Stoffel Vandoorne (McLaren) klokte een knappe vijfde tijd.

Verstappen bleef in 1:41.829 de Duitser Sebastian Vettel (Ferrari) in 1:41.901 en de Britse WK-leider Lewis Hamilton (Mercedes) in 1:41.971 voor.

De twee McLarens reden een uiterst knappe derde oefenrit. Fernando Alonso werd vierde in 1:42.383, Vandoorne vijfde in 1:42.439. Daniel Ricciardo (Red Bull), vrijdag de beste in de eerste en de tweede vrije training, moest tevreden zijn met een zesde stek (1:42.517).

Lewis Hamilton leidt in de WK-tussenstand met 238 punten, drie meer dan Sebastian Vettel. Valtteri Bottas (Mercedes), die pas achtste (1:42.592) werd in de derde vrije oefenritten, staat derde met 197 punten.

De kwalificaties worden zaterdag (om 15u00) gereden, de GP staat zondag om 14u00 op het programma.