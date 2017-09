Verdachte opgepakt na aanslag op Londense metro

De politie heeft een 18-jarige man opgepakt in het onderzoek naar de aanslag op een Londense metro van vrijdag. Dat meldt Scotland Yard.

Waarvan de man precies verdacht is, is voorlopig niet bekend. Hij zou wel gaan om een ‘belangrijke’ aanhouding, maar of hij de enige man is die gezocht werd, is niet duidelijk. ‘Hoewel we blij zij met de vooruitgang, gaat het onderzoek verder en blijft alarmpeil op het hoogste niveau’, zegt Neil Basu van Scotland Yard.

Volgens de Britse openbare omroep BBC zou hij opgepakt zijn in de haven van Dover. Mogelijk probeerde hij dus het land te ontkomen. De verdachte wordt later vandaag overgebracht naar Londen. In het belang van het onderzoek worden voorlopig geen verdere details over de man vrijgegeven.

30 gewonden

Bij de ontploffing van een zelfgemaakte bom op het metrostel werden 30 mensen gewond. De bom was verstopt in een plasticzak. Die ontplofte in een vol metrostel nabij station Parsons Green in Londen rond 8.20 uur lokale tijd. Na de ontploffing liepen mensen in paniek de metro uit, maar er werd aanvankelijk verteld het station niet te verlaten. Toen de politie ter plaatse was, is meteen een evacuatie begonnen.

De Metropolitan Police sprak over een Improvised Explosive Device (een geïmproviseerd explosief toestel). Het zelfgemaakte springtuig is mogelijk tot ontploffing gekomen met behulp van een timer. Het toestel zou slechts gedeeltelijk ontploft zijn. Experten vermoeden dat er een veel grotere ontploffing gepland was.

Terreuralarm

De aanslag is opgeëist door terreurgroep IS. In Groot-Brittannië is het terreuralarm sindsdien verhoogd tot het hoogste niveau. Scotland Yard vraagt de Britten dan ook om op hun hoede te blijven.

Het metrostation in Parsons Green is ondertussen wel volledig heropend.