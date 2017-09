Nieuwe orkaan Norma nadert Mexico

De tropische storm Norma is in kracht toegenomen en een orkaan geworden. Norma nadert vanuit de Stille Oceaan de kust van Mexico, met windsnelheden tot 120 kilometer per uur.

Dat meldt het Amerikaanse orkaancentrum NHC. Aan de andere zijde van het Amerikaanse continent is José opnieuw aangewakkerd tot een orkaan van categorie 1.

Om 5 uur zaterdagochtend bevond Norma zich op 435 kilometer van Cabo San Lucas, een badplaats in de deelstaat Baja California Sur. Het gevaarte kan zaterdag nog aan kracht winnen. Norma zou begin volgende week de kust van de deelstaat kunnen bereiken.

Max werd inmiddels gedegradeerd van orkaan tot tropische storm. De storm had donderdag de Mexicaanse kust bereikt, eveneens aan de kant van de Stille Oceaan, met windsnelheden tot 130 kilometer per uur.

Vorige week was ook Katia, eveneens een orkaan van categorie 1, neergestreken in Mexico, maar dit was aan kust met de Caraïbische Zee. Er vielen daarbij twee doden en de materiële schade was beperkt. De passage van tropische storm Lidia in Baja California Sur, op het schiereiland Neder-Californië, eiste begin september zeven slachtoffers.

José

Tot slot is José opnieuw een orkaan geworden. Het gevaarte nadert het noordoosten van de VS, aldus NHC. Mogelijk zou de regio dinsdag of woensdag getroffen worden. José bevindt zich nu in de Atlantische Oceaan, meer dan duizend kilometer ten zuidwesten van North Carolina en heeft windsnelheden tot 120 kilometer per uur.

José, op zijn hoogtepunt van categorie 5, spaarde vorige weekend net de Franse Caraïbische eilanden. Die regio is verwoest na de passage van orkaan Irma.