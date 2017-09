Yellow Tigers verliezen eerste oefenpartij tegen Duitsland

De Yellow Tigers hebben vrijdag hun eerste oefenwedstrijd in twee dagen tegen Duitsland afgewerkt. Het team van bondscoach Gert Vande Broek verloor na een spannende partij met 0-3 (23-25, 22-25 en 25-27).

Na de reguliere partij werden nog twee extra sets afgewerkt waarin beide ploegen veel wissels doorvoerden ter voorbereiding van het EK. Duitsland won ook die twee sets met respectievelijk 22-25 en 12-15.

De Tigers spelen eind deze maand (22 september - 1 oktober) hun EK in Georgië en Azerbeidzjan. De vrouwen van bondscoach Vande Broek krijgen in het Azerische Ganja-Göygöl met olympisch vicekampioen Servië, Europees vicekampioen Nederland en Tsjechië loodzware tegenstanders voorgeschoteld in de groepsfase. Enkel de groepswinnaar stoot rechtstreeks door, de nummers twee en drie spelen barrages. Toch gaan de Tigers voluit voor een plek in de top acht.

Zaterdag organiseren de Tigers een fandag in het Sport Innovatie Centrum in Assebroek (Brugge). Om 16 uur is er een handtekeningsessie en een meet& greet, waarna om 19 uur een nieuwe oefenpot tegen Duitsland volgt.