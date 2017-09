Van Poppel vervangt geblesseerde Van Baarle in Nederlandse selectie op WK wielrennen

De Nederlander Dylan van Baarle doet volgende week zondag bij de wereldkampioenschappen wielrennen in het Noorse Bergen niet mee aan de wegwedstrijd. De 25-jarige renner van Cannondale-Drapac heeft nog te veel last van pijnlijke ribben. Die blessure liep Van Baarle op bij een valpartij in de Ronde van Groot-Brittannië. Bondscoach Thorwald Veneberg heeft Danny van Poppel opgeroepen als vervanger.