‘We worden kwetsbaarder voor druk van politici’

De directeur van het kritische Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) is furieus. Hij vreest voor de onafhankelijkheid van zijn onderzoekers.

Is een hartscreening voor jonge sporters wel zinvol? Hoe kan de overheid zich wapenen tegen de exploderende geneesmiddelenprijzen? Hoeveel spoeddiensten en materniteiten mogen gerust de deuren sluiten? Het zijn vaak ongemakkelijke waarheden die het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) in zijn rapporten bovenspit. Ministers, ziekenhuis­directies of artsen die er niet naar willen handelen, moeten zich daar weleens voor verantwoorden. De rapporten van het KCE zijn gebaseerd op wat wetenschappelijk bewezen is, niet op wat belangengroepen graag zouden hebben. De directie van het KCE vreest dat dit zal veranderen en de politieke druk toeneemt.

Onder Landbouw

Op dit moment lopen onderhandelingen om het KCE met andere instellingen en organen te laten fuseren – het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV), het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (Coda) en de Hoge Gezondheidsraad. ‘De wetteksten voor de nieuwe structuur zijn bijna klaar. Het is nu duidelijk dat we minder beschermd zullen zijn tegen politieke druk’, zegt Raf Mertens, algemeen directeur van het KCE. Uit onvrede wierp hij deze week de handdoek in de ring. Mertens wil niet langer voor het KCE onderhandelen over de fusie.

Zijn voornaamste kritiek betreft de nieuwe raad van bestuur van de instelling, die Sciensano zal heten. ‘Die raad zal voor het grootste deel bestaan uit vertegenwoordigers van overheidsdiensten en -agentschappen die rechtstreeks aan een minister moeten rapporteren. Daaronder ook een vertegenwoordiger van het Federaal Voedselagentschap (FAVV), dat onder Landbouw valt, en iemand van het directoraat-generaal Plant, Dier en Voeding, die ook aan de minister van Landbouw rapporteert. Nochtans heeft de fipronilcrisis pas aangetoond dat het de geloofwaardigheid van een instelling die instaat voor de volksgezondheid, geen goed doet als ze onder Landbouw zit.’

De huidige raad van bestuur van het KCE, aldus Mertens, ziet er heel anders uit en werkt als een firewall tegen druk. ‘Er zetelen vertegenwoordigers van het kabinet van de minister van Volksgezondheid in en van de regering. Maar ook de stakeholders hebben zitjes, onder wie artsen, ziekenhuizen, ziekenfondsen én patiënten. De patiënten zijn trouwens nog maar in 2015 door minister De Block binnengehaald. Door die samenstelling voorkom je dat één groep een beslissing naar haar hand zet over het KCE, de interne werking en zijn rapporten.’

De rapporten van het KCE zijn doorgaans kritisch. Beroepsgroepen zoals de artsen zijn soms ongelukkig over de conclusies van een bepaald onderzoek. Maar breedgedragen, fundamentele kritiek aan het KCE viel tot dusver niet te noteren.

Andere Europese landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, hebben overigens vergelijkbare, op zichzelf staande instituten die gezondheidsbeleid wetenschappelijk doorlichten.

Benoemingen

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) reageert bondig. Haar woordvoerster zegt dat de fusie van de instellingen kadert in het one health-principe (dat ervan uitgaat dat de gezondheid van mens en dier nauw verbonden zijn). Ze zegt begrip te hebben voor mensen die vragen hebben over veranderingen bij het KCE. ‘Maar het KCE is ervan op de hoogte dat wij grendels hebben ingebouwd in het nieuwe systeem waardoor zij hun onafhankelijkheid behouden voor de onderzoeken die ze uitvoeren.’

Met die ‘grendels’ wordt volgens KCE-directeur Mertens een aparte commissie bedoeld die zal beslissen over welke studies worden uitgevoerd en die rapporten goedkeurt. ‘We hebben in de onderhandelingen voor zo’n commissie gevochten, maar het is een gebrekkige oplossing. De raad van bestuur en de directie kunnen druk uitoefenen rond wat er aan die commissie wordt voorgelegd.’

‘Bovendien kan de geldkraan voor de KCE-dienst worden dichtgedraaid als de rapporten politiek niet goed vallen, ten gunste van andere diensten binnen de nieuwe instelling. En dan hebben we het nog niet over benoemingen waarmee gestuurd kan worden in welke richting de dienst en zijn rapporten moeten gaan.’