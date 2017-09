Mysterie van aangespoeld ‘zeemonster’ opgelost

De foto’s van het bizarre zeewezen dat in Texas aanspoelde na orkaan Irma gingen de wereld rond. Met de hulp van sociale media is vreemde dier geïdentificeerd.

‘Oke biologietwitter, wat is dit in ’s hemelsnaam?’, met die woorden postte Preeti Desai enkele foto’s van een aangespoelde visachtige op het strand in Texas. Ogen had het dier ogenschijnlijk niet, maar wel een bek vol scherpe tanden. ‘Ik dacht eerst dat het een zeeprik was, maar toen ik die tanden bekeek, wist ik dat dat niet kon.’

Er werd heel wat over en weer gediscussieerd en overlegd, maar gezien de staat van ontbinding waarin het dier zich al bevond, was het moeilijk vast te pinnen om welke soort het nu juist zou gaan.

Okay, biology twitter, what the heck is this?? Found on a beach in Texas City, TX. #wildlifeid pic.twitter.com/9IUuuL65qh — Preeti Desai (@preetalina) September 6, 2017

Iemand stelde haar voor om Kenneth Tighe te contacteren, een bioloog van het Smithsonian National Museum of Natural History. Die wist Preeti te vertellen dat het waarschijnlijk om een ‘Aplatophis chauliodus’ ging, een straalvinnige vissensoort uit de familie van slangalen. Die leven gewoonlijk in greppels zo’n 30 tot 100 meter onder het wateroppervlak met enkel hun snuit en ogen vrij, om zo vissen en schaaldieren op te eten.’

Andere mogelijkheden waren nog de ‘Bathyuroconger vicinus’ of ‘Xenomystax congroides’. ‘Alle drie de soorten komen voor aan de kusten van Texas en hebben grote tanden. Jammer genoeg kan je de punt van de staart niet goed zijn. Dat zou het verschil duidelijk maken.’