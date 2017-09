Beersel kondigt rampenplan af voor zware brand in loods

Door een zware brand in een loods waar asbest in aanwezig is, is het gemeentelijk rampenplan in het Vlaams-Brabantse Beersel afgekondigd. De buurtbewoners worden geëvacueerd, automobilisten wordt aangeraden hun ramen gesloten te houden.

In de loods aan de Nering in Beersel bevindt zich de werkplaats van enkele zelfstandigen, onder wie een schrijnwerker en een garagist. De brand is bij die laatste ontstaan toen hij aan een wagen aan het werken was.

Omdat de kankerverwekkende stof asbest in het gebouw aanwezig is, is het gemeentelijk rampenplan afgekondigd, meldt burgemeester Hugo Vandaele. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De bewoners van de straten rond de Nering werden meteen geëvacueerd en werden elders opgevangen, maar de evacuatie werd na een uur stopgezet. Ze krijgen nu de raad om hun ramen en deuren wel gesloten te houden.

Update loodsbrand Nering Beersel

Evacuatie wordt gestopt - ramen en deuren moeten worden afgesloten. Verder informatie volgt — Gemeente Beersel (@GemeenteBeersel) 15 september 2017

Veel mensen melden ook dat de elektriciteit uitgevallen is. Dat is het gevolg van de brand, die woedt vlakbij een hoogspanningscabine.

Het Verkeerscentrum raadt bestuurders in de buurt aan om het ventilatiesysteem in hun wagen af te zetten en de ramen gesloten te houden.