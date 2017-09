Journalist Financial Times ‘gedood door krokodil’

Paul McClean was met vrienden op vakantie in Sri Lanka en nam er surflessen. Toen hij op het strand afdwaalde om naar het toilet te gaan, kwam hij in een gebied terecht waar veel krokodillen leven.

Fawas Lafeer, eigenaar van een surfschool aan Elephant Rock, vertelde dat getuigen zagen hoe McClean werd gegrepen door een krokodil terwijl hij zijn ‘handen probeerde te wassen in het water’.

Volgens de surfclubeigenaar is het de eerste keer dat er op die plek een toerist wordt gegrepen door een krokodil.

De Brit werkte als journalist voor de zakenkrant Financial Times en woonde als EU-verslaggever enkele maanden in Brussel.

Zijn collega’s omschrijven hem als een getalenteerde en geëngageerde journalist.

The desk to my left is empty. This is a sad time. My heart goes to the friends and family of the charming @PSMcClean https://t.co/PjjwMzSebl