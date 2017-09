May: ‘Uitspraak Trump niet nuttig’

De Amerikaanse president Donald Trump veroordeelde de ontploffing op de Londense metro, en zei dat de daders reeds in vizier waren van de politie. May reageerde dat zijn uitspraak niet nuttig was.

‘Ik denk dat het nooit behulpzaam is om te speculeren over een lopend onderzoek’, zegt May in een interview met BBC. Londen werd deze ochtend opgeschrikt door een aanslag in de metro, waarbij 22 lichtgewonden vielen. Trump zei in een tweet dat de politie de daders kende.

Another attack in London by a loser terrorist.These are sick and demented people who were in the sights of Scotland Yard. Must be proactive! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 september 2017

‘Opnieuw een aanslag door een “loser”’ terrorist. Dit zijn zieke mensen die Scotland Yark (de Londense politie) in het vizier hadden.’

May zegt dat de politiediensten alles doen om de daders van deze ‘laffe’ aanval op te sporen.

Eerder tweette Trump dat ‘loser’ terroristen strenger moeten worden aangepakt. Hij wil het internet, wat volgens hem de grootste bron van rekrutering van is, beter gebruiken.