Affaire Clinton-Lewinsky wordt tv-reeks

De Amerikaanse televisiezender History zal een dramaserie maken die is gebaseerd op het boek’ The Breach: Inside the Impeachment of Bill Clinton’. De serie draait om de affaire die de voormalig president van de VS had met zijn stagiaire Monica Lewinsky en het schandaal dat daarop volgde.

‘The Breach is een opmerkelijk politiek verhaal, dat zich afspeelt voor de opkomst van sociale media’, vertelt regisseur R.J. Cutler, die eerder werkte aan de Anna Wintour-documentaire ‘The September Issue’. ‘Het vertelt hoe onze regering brak en eigenlijk nooit meer echt heelde. Het is een spannend verhaal over enorme hoogmoed om macht te verkrijgen en over zwakheden, die er bijna voor zorgden dat Clintons presidentschap tot een einde kwam.’

De serie zal bestaan uit zes afleveringen. Het is nog niet bekend wie de hoofdrollen gaan vertolken en wanneer de serie te zien is.

Lewinsky begon op 22-jarige leeftijd te werken in het Witte Huis. Daar ontvouwde zich een affaire met Clinton die op dat moment president was van de Verenigde Staten. De stagiaire zou naar eigen zeggen tijdens haar stageperiode in het Witte Huis seksuele contacten met Clinton hebben onderhouden. De president zwoer later onder ede dat dit niet het geval was, met de beroemde woorden ‘I never had sex with that woman’.