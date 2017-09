Slachtoffers aanslagen Stockholm, Barcelona en Brussel krijgen overheidssteun

De aanslagen in Stockholm en Barcelona en Brussel (25/8) zijn door de overheid erkend als daden van terrorisme. Daardoor kunnen de slachtoffers of hun naasten financiële steun kunnen krijgen.

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens twee ontwerpen van koninklijk besluit goed om de aanslagen in Stockholm, Barcelona en Brussel te erkennen als daden van terrorisme.

Deze koninklijke besluiten zijn bedoeld om de aanslagen in Stockholm (7 april 2017), Barcelona (17 augustus 2017) en Brussel (25 augustus 2017) te erkennen als daden van terrorisme, zodat de slachtoffers of hun naasten financiële steun kunnen krijgen.

Opdat de slachtoffers of hun naasten een beroep zouden kunnen doen op de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, moet de daad waarvan zij het slachtoffer werden erkend worden door de ministerraad. Daarbij is de mogelijkheid om de slachtoffers financieel te ondersteunen essentieel.

De erkenning door België van een in het buitenland gepleegde daad van terrorisme is uitsluitend bedoeld om de slachtoffers financieel bij te staan. Dit is geen politieke inmenging in het land in kwestie.