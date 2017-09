Wie doet Van Aert en Van der Poel iets in wereldbekercross in Iowa?

De Jingle Cross Iowa op zondag 17 september is de eerste Wereldbekercross veldrijden uit een rijtje van negen in totaal. Wellicht wordt het een tweestrijd tussen wereldkampioen Wout van Aert en de Nederlandse kampioen Mathieu van der Poel. Of slagen outsiders als Toon Aerts, Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout erin ‘de twee heersers van vorig seizoen’ het lastig te maken?

“Iedereen verwacht natuurlijk dat Mathieu van der Poel en Wout van Aert opnieuw hun talent zullen bevestigen. Maar ik hoop echt dat de jongens van de tweede rij conditioneel opnieuw een stap voorwaarts kunnen zetten en ons zo een zeer boeiend veldritseizoen bezorgen”, stelt bondscoach Sven Vanthourenhout. “Ik denk dan meteen aan jongens als Toon Aerts, Gianni Vermeersch, Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck. Van der Poel en Van Aert zijn nu eenmaal natuurtalenten en je kan niet van iedereen verwachten dat ze net als die twee er zo snel staan op het hoogste niveau. Ook van Quinten Hermans verwacht ik, in zijn eerste profjaar, het één en ander. Net als van Eli Iserbyt. Zondag staat met de Wereldbekercross van Iowa een eerste belangrijke afspraak op de agenda, maar zo zijn er nog wel meer in het hele seizoen”, besluit Sven Vanthourenhout.

Wout van Aert eigende zich vorig jaar - zelfs met een gebroken teen - de zege toe in Iowa. Kevin Pauwels strandde op 39 seconden. Laurens Sweeck eiste de laatste podiumplaats op voor Jim Aernouts en Gianni Vermeersch. Maar Van Aert kende toen geen tegenstand van Mathieu van der Poel die out was met een knieblessure. De Nederlander nam afgelopen zondag in Eeklo alvast de maat van iedereen en lijkt meer dan klaar voor Iowa.

Bij de vrouwen elite ging de zege vorig jaar naar de Amerikaanse Katherine Compton. Zij haalde het ruim afgescheiden van de Française Caroline Mani en de Amerikaanse Kaitlin Antonneau. Beste Belgische werd toen Sanne Cant met een dertiende plaats. Afwachten hoe Sanne Cant dit jaar de eerste Wereldbekercross gaat doormaken. Vorig jaar had de wereldkampioene teveel last van de hitte. Wie faalt in Iowa krijgt volgende week zondag in het Amerikaanse Waterloo alvast meteen een herkansing.

De nog resterende Wereldbekercrossen in 2017 en 2018:

24 september 2017: Waterloo (VSt)

22 oktober 2017: Koksijde (Bel)

19 november 2017: Bogense (Noo)

25 november 2017: Zeven (Dui)

17 december 2017: Namen (Bel)

26 december 2017: Heusden-Zolder (Bel)

21 januari 2018: Nommay (Fra)

28 januari 2018: Hoogerheide (Ned)