Turkije: ‘België is zwakke schakel in strijd tegen terreur’

De uitspraak van de Brusselse kamer van inbeschuldingstelling over de Koerdische Arbeiderspartij PKK is 'onaanvaardbaar', zo zegt de Turkse minister van Buitenlandse Zaken in een mededeling. De minister meent dat het oordeel van de KI de strijd tegen terrorisme in Europa zal verzwakken.

Het federaal parket wilde 36 personen en vennootschappen verbonden aan de Koerdische Arbeiderspartij PKK doorverwijzen naar de correctionele rechtbank voor onder meer deelname aan de activiteiten van een terroristische groep, terroristische ontvoering van een minderjarige, het uiten van terroristische bedreigingen en meer van dat. De Brusselse Kamer van Inbeschuldigingstelling stak daar gisteren een stokje voor.

Alle verdachten werden buiten vervolging gesteld omdat ‘het Turks-Koerdische conflict een binnenlands gewapend conflict is’, klonk het. Dat maakt van de PKK geen terroristische organi­satie. De raadkamer zat eind ­november al op diezelfde lijn.

Het oordeel van de KI is 'een nieuw voorbeeld van steun aan terreurorganisaties die de veiligheid en belangen van Turkije viseren', aldus de Turkse minister Mevlüt Cavusoglu. Turkije had volgens hem betrokken moeten worden in het proces.

President Erdogan noemde ons land eerder al ‘een belangrijk centrum voor de PKK en de Gülen-beweging’.