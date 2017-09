Ruim 800 miljoen mensen lijden honger

Wereldwijd hebben vorig jaar 815 miljoen mensen honger geleden. Dat zijn er 38 miljoen meer dan in 2015, zo heeft de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties vrijdag in Rome meegedeeld.

Na jaren van verbetering in de voorziening van levensmiddelen steeg het aantal hongerlijdende mensen weer. Dat hangt vooral samen met de toename van gewelddadige conflicten in de wereld, maar ook met de gevolgen van de klimaatverandering, klinkt het in het rapport van FAO (Food and Agriculture Organization).

De Voedsel- en Landbouworganisatie werkte voor het eerst samen met Unicef (het Kinderfonds van de VN) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aan het rapport.