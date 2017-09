Club Brugge krijgt groen licht voor nieuw stadion, maar krijgt mogelijk nog tegenkanting van stadionbouwer Gent

De Vlaamse regering heeft vrijdagmorgen beslist dat het nieuwe stadion van Club Brugge er mag komen. Het keurde een ruimtelijk plan voor de regio Brugge goed, met plaats voor het stadion aan de Blankenbergse Steenweg. Maar volgens de krant ‘De Tijd’ kan blauw-zwart nog tegenstand krijgen uit onverwachte hoek: Paul Gheysens, de baas van projectontwikkelaar Ghelamco die dus het stadion van AA Gent bouwde, bezit een deel van de gronden...

LEES OOK: Zeven vragen en antwoorden over het nieuwe stadion van Club Brugge

Het stadion van Club Brugge is natuurlijk niet voor meteen, maar een goedkeuring over het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan betekent dat Club een bouwaanvraag kan indienen voor het nieuwe stadion. Blauw-zwart wil zeker in 2022 zijn eerste wedstrijd in het nieuwe stadion spelen, maar krijgt mogelijk tegenkanting van onder meer Paul Gheysens. De stadionbouwer van AA Gent en sterke man achter Antwerp bezit volgens De Tijd als speculant een stuk landbouwgrond van 5 hectare op het gebied waar het nieuwe stadion moet komen.

Club Brugge zou volgens het plan dat de Vlaamse overheid vandaag goedkeurde een stadion van 40.000 zitjes krijgen, met 7.200 parkeerplaatsen en 4.000 fietsenstallingen. Maar dan moet een deel van de landbouwgrond onteigend worden. Hiertegen kan Paul Gheysens zich juridisch verzetten en dat zou de komst van het stadion kunnen hypothekeren.

Zo staan Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe en projectontwikkelaar Paul Gheysens opnieuw loodrecht tegenover elkaar. Ook in Brussel wordt namelijk een machtsstrijd gestreden tussen de twee: Bart Verhaeghe wil zijn shoppingcentrum Uplace zien verrijzen langs de Brusselse Ring, terwijl Paul Gheysens en Ghelamco het Eurostadion en de site errond wil bouwen. En er is natuurlijk maar plaats voor één van beide megaprojecten.

Vergunningen

“Ten noorden van de recreatieve zone is het gebied bestemd voor de inplanting van het nieuwe voetbalstadion van Club Brugge. Er werd gekozen voor deze locatie langs de Blankenbergse Steenweg om de kans op hinder voor de nabijgelegen woningen maximaal te beperken”, aldus de regering in een persbericht.

Groen licht nieuw stadion @ClubBrugge GRUP regionaalstedelijk gebied Brugge goedgekeurd | Joke Schauvliege https://t.co/g8bCFsyWUN — Joke Schauvliege (@JokeSchauvliege) September 15, 2017

Nu moet de beslissing van de Vlaamse regering eerst in het Staatsblad verschijnen, en daarop mag er geen beroep aangetekend worden bij de Raad van State. Als dat niet gebeurt, kan Club de nodige vergunningen aanvragen voor de bouw van het stadion.

Bart Verhaeghe Foto: Marc Herremans - Mediahuis