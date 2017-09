Mertens moet zowel in enkel- als in dubbelspel WTA Tokio huiswaarts

Elise Mertens (WTA 41) heeft zich donderdagnacht niet kunnen plaatsen voor de halve finales van het enkelspel op het WTA-toernooi in de Japanse hoofdstad Tokio (hard/250.000 dollar). De 21-jarige Limburgse moest na één uur en zeven minuten in twee sets (6-4 en 6-1) de duimen leggen voor de Amerikaanse Christina McHale (WTA 62).

Ook in het dubbelspel eindigde het toernooi voor Mertens. Aan de zijde van de Turkse Ipek Soylu verloor Mertens in de halve finales van de Australische tandem Monique Adamczak/Storm Sanders. De eindstand wass 3-6, 6-4 en 10/5. Adamczak en Sanders nemen het in de finale op tegen het Japans-Chinese paar Shuko Aoyama/Zhaoxuan Yang, het vierde reekshoofd.

Elise Mertens was de enige Belgische deelneemster aan het Japan Women’s Open Tennis. In 2015 won Yanina Wickmayer er de titel.