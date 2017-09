De Wever: ‘Geen akkoord over pensioen 50-plussers’

Het kernkabinet is het donderdag eens geraakt over het pensioendossier. Maar over de maatregel waarom het meest te doen was- het lot van 50-plussers die langer dan een jaar werkloos zijn - werd nog geen beslissing genomen. Dat zegt N-VA-voorzitter Bart De Wever.

De voorbije weken heerste onduidelijkheid over de gevolgen van de pensioenhervorming waarover de regering het in haar Zomerakkoord eens raakte. Centraal daarin stond de discussie of een 50-plusser die werkloos wordt, na een jaar zou terugvallen op een minder voordelige pensioenberekening.

Volgens sommige regeringsbronnen was dat voorstel nu volledig afgevoerd. Voor werkloze 50-plussers zou de pensioenberekening dus niet veranderen. Maar daar is volgens N-VA-voorzitter Bart De Wever niets van aan.

De Wever stelde vanmorgen in De Ochtend dat de kwestie terug op de regeringstafel zal komen. ‘Er werd de indruk gewekt dat werkloze vijftigplussers morgen pensioenen zouden moeten inleveren, wat natuurlijk niet de bedoeling is’, klonk het bij De Wever. ‘Het gaat er om dat we nieuwe instromers niet hetzelfde pensioen laten opbouwen.’

Volgens De Wever zal het voorstel terug op de regeringstafel komen. ‘Ik begrijp dus dat de regering dit nu heeft uitgesteld tot er een voorstel op tafel komt dat goed is uitgewerkt. Daar kan ik mee leven. De activiteitsgraad van 50-plussers is enorm aan het stijgen. Zij worden goed opgevolgd en geactiveerd. Het is logisch dat wie werkloos is niet meer hetzelfde pensioen opbouwt dan wie wel werkt’, aldus De Wever.

De Wever verwees ook naar het verhaal van twee vriendinnen waarbij degene die werkloos was meer pensioen had opgebouwd dan wie wel een job had. ‘Iedereen was daarover verontwaardigd. Dat is niet alleen onaanvaardbaar, het is ook onbetaalbaar.’

De Wever stelde verder nog dat we bepaalde pensioenstelsels moeten durven veranderen als we in de toekomst nog levenswaardige pensioenen willen uitbetalen. ‘Dit land is virtueel failliet. Als je ziet wat de pensioenen in de toekomst zullen kosten, vallen we door het ijs. Het is de ambitie van mijn partij om dit land opnieuw financieel gezond te maken. Je moet de moed hebben om dat te durven verdedigen.’

Kritiek van Crombez

Uit de oppositie komt echter stevige kritiek op het uitblijven van een beslissing. ‘Dat blijft maar duren, het gaat hier wel om mensen die hun hele leven hard gewerkt hebben voor hun pensioen. Zij hebben recht op een beslissing’, aldus SP.A-voorzitter John Crombez in De Ochtend op Radio 1.

‘Eerst is er een akkoord, dan wordt er later beslist’, zegt Crombez. ‘Het blijft maar duren, ik snap het niet. Dit is chaos voor de mensen die over een paar maanden met pensioen gaan, en dat is te betreuren.’

Ook haalde hij uit naar minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). ‘Hij heeft zich bij de begroting voor 2,3 miljard misrekend en wil nu duidelijk besparen op de pensioenen. Ik vind dat wij als oppositie het recht hebben om hier op te reageren’, besluit Crombez.