Belgian International badminton - Belgen meteen uitgeschakeld

Alle Belgische deelnemers zijn meteen uitgeschakeld op het Belgian International badminton in Leuven.

Maxime Moreels (BWF 97) verloor in de eerste ronde van het enkelspel bij de mannen met 21-10 en 21-12 van de Engelsman Toby Penty (BWF 70).

Lianne Tan (BWF 109) was hetzelfde lot beschoren bij de vrouwen. Ze sneuvelde tegen het Deense tweede reekshoofd Mette Poulsen (BWF 34): 21-16, 20-22 en 21-19.

In het mannen dubbel waren Matijs Dierickx en Freek Golinski als derde reekshoofden vrij in de eerste ronde. Ze moesten in de tweede ronde met 21-17 en 21-18 hun meerdere erkennen in de Denen Kasper Antonsen/Niclas Nohr.

Bij de vrouwen gingen Lise Jaques en Flore Vandenhoucke onderuit tegen de Deense tandem Anne Katrine Hansen/Marie Louise Steffensen: 8-21, 21-17 en 23-21.

Jaques en Golinski deden het niet beter in het gemengd dubbel. Ze verloren met 21-13 en 21-14 van de Zwitsers Oliver Schaller en Celine Burkart.