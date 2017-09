Alexis Sánchez verlost Arsenal in Europa League, Lazio keert benarde situatie om

Na een zomer vol transferperikelen bezorgde Alexis Sánchez met zijn eerste doelpunt Arsenal de zege tegen een stug FC Köln. In de andere wedstrijd van groep K leek Vitesse lange tijd op weg naar een stunt tegen Lazio Roma, op 28 september tegenstander van Zulte Waregem. Immobile en Murgia zorgden echter voor de ommekeer bij de Romeinen. Everton begon dan weer barslecht aan zijn campagne. AC Milan, Zenit, Marseille, Villareal en Real Sociedad kenden geen problemen. Een overzicht van de opvallendste matchen van een goedgevulde voetbalavond.

Ontdek hier de resultaten van de 24 wedstrijden in de Europa League!

Arsenal mist debuut niet

Arsenal kende geen makkelijk debuut in de Europa League. Jhon Cordoba bracht de talrijk afgezakte Duitse supporters al na 9 minuten in extase met een wonderlijk doelpunt (zie onder). De speler stond met z’n rug naar doel, maar wist duidelijk perfect waar de doelman zich bevond. Na de rust kwam Arsenal scherper uit de kleedkamer. Sead Kolasinac bracht The Gunners weer in de match. Alexis Sánchez bracht Arsenal op voorsprong met een heerlijke trap van net buiten het strafschopgebied. Na een zomer vol transferperikelen kon de Chileen zo het Londense publiek nog eens plezieren. Bellerín breidde de score nog uit tot 3-1 en stelde zo een allereerste zege van Arsenal in de Europa League veilig.

Lazio buigt achterstand om in overwinning

De tegenstanders van Zulte Waregem hielden een spektakelstuk in de andere wedstrijd van Groep K. Vitesse, met Jordan Lukaku in de basis, leek lange tijd te gaan verrassen tegen Lazio Roma. Tim Matavz werkte na 33 minuten van dichtbij een schitterende voorzet van Milot Rashica binnen. In de tweede helft maakte Parolo gelijk voor de Romeinen, maar zes minuten later bracht Bryan Linssen de score weer in het voordeel van Vitesse na opnieuw een voorzet van Rashica. Deze keer bracht Immobile met de 2-2 redding voor Lazio. Alessandro Murgia werkte in de 78ste minuut de bal van dichtbij voorbij Pasveer en zo bracht Lazio toch nog drie punten mee uit Nederland. Jordan Lukaku speelde 65 minuten tot hij werd vervangen voor Senad Lulic. Op 28 september treft Zulte Lazio in Rome.

Alessandro Murgia scoorde het derde en beslissende doelpunt voor de Romeinen. Foto: AP

Zuinige winst voor Marseille in leeg stadion

Het bijzonder lage publieksaantal zag slechts een doelpunt in de wedstrijd Marseille-Konyaspor. Adil Rami kopte vlak na rust een corner aan de tweede paal voorbij de Turkse keeper Kirintili. Dankzij het gelijkspel tussen Salzburg en Vitória Guimarães komt Marseille meteen alleen aan de leiding in groep I.

Een verlaten Velodrome stadion in Marseille. Foto: AFP

Zenit kent geen problemen

Zenit Sint-Petersburg zette makkelijk het Macedonische FK Vardar opzij met 5-0. De onvermijdelijke Aleksandr Kokorin scoorde tweemaal. Artem Dzyuba, Branislav Ivanovic en Emiliano Rigoni zorgden voor de overige doelpunten. In groep L komt Zenit zo samen met Real Sociedad aan de leiding. Beide ploegen treffen elkaar in de volgende wedstrijd.

Aleksandr Kokorin viert bij Zenit. Foto: EPA

Everton gaat de boot in bij Atalanta

Onze landgenoot Timothy Castagne mocht samen met zijn Italiaanse ploegmaats van Atalanta zegevieren tegen een erg zwak Everton. Atalanta maakte na een afwezigheid van 26 jaar haar wederoptreden in Europa in het stadion van US Sassuolo, zo’n 200 kilometer verwijderd van het eigen stadion in Bergamo.

The Toffees konden geen vuist maken tegen de Italiaanse middenmoter. Papu Gomez krulde na 27 minuten de bal recht in de kruising, Stekelenburg was kansloos. Net voor de rust werd Everton helemaal monddood gemaakt. Alejandro Gómez en Bryan Cristante legden de 3-0 eindscore vast. In de tweede helft kon Everton niet meer opstaan uit de doden. Ook de ingevallen Kevin Mirallas kon het tij niet keren.

Milan scoort vijf keer in Wenen

AC Milan kon na een zware 4-1 nederlaag bij Lazio Roma dit weekend vandaag wel lachen. De Milanezen wonnen met ruime 1-5 cijfers bij Austria Wenen. Er vielen een aantal mooie doelpunten in de match, zeker de openingstreffer van Hakan Calhanoglu (zie hieronder) was een echt pareltje. André Silva vervolledigde een hattrick in de tweede helft. Milan zit zo op rozen na de eerste speeldag in groep D.

Real Sociedad boekt ruime zege, Januzaj speelt niet

Real Sociedad had in groep L weinig moeite met het Noorse Rosenborg, in San Sebastian werd het 4-0. Voor eigen publiek scoorden Diego Llorente (9. en 77.) en Zurutuza (10.). Jorgen Skjelvik (41.) scoorde ongelukkig in eigen doel. Bij Sociedad bleef Adnan Januzaj de hele wedstrijd op de bank.

Diego Llorente is door het dolle heen na zijn openingsgoal. Foto: Photo News

Tegenstanders Brugge degelijk uit startblokken

Medipol Basaksehir, de ploeg die Club Brugge uit de derde voorronde van de Champions League knikkerde, speelde in zijn eerste wedstrijd thuis 0-0 gelijk tegen het Bulgaarse Loedogorets. AEK Athene, dat het Europese lot van Brugge bezegelde, opende met een 1-2 overwinning op het veld van het Kroatische Rijeka. Mantalos en Hristodoulopoulos troffen raak voor de Grieken. Viktor Klonaridis startte bij AEK en werd op het uur gewisseld.

Petros Mantalos (AEK) viert zijn openingsdoelpunt. Foto: REUTERS

Mbokani scoort voor Kiev

Het Albanese Skënderbeu ging in groep B met 3-1 onderuit bij de Oekraïense topclub Dynamo Kiev. Bij Skënderbeu, dat op slag van rust op voorsprong kwam, kwam de Belgische Albanees Donjet Shkodra niet van de bank. Voormalig Anderlecht-spits Dieumerci Mbokani legde vanaf de penaltystip de 3-1 eindstand vast. Het scheidsrechtersteam onder leiding van Bart Vertenten zorgde voor de derde Belgische toets.

Dieumerci Mbokani scoorde vanop de stip. Foto: AFP

Villareal niet opgeschrikt door Astana

In groep L komt Villareal naast Zenit aan de leiding dankzij een 3-1 thuiszege tegen het Kazachse FC Astana. Sansone, Bakamu en Cheryshev scoorden voor de Spaanse ploeg, Logvinenko zorgde voor de enige Kazachse tegenprik.