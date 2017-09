De Amerikaanse actrice/zangeres Selena Gomez lijdt aan lupus, en moest daarom een niertransplantatie ondergaan. Haar beste vriendin was donor. ‘De artsen hebben mij aangeraden een niertransplantatie te ondergaan in mijn strijd tegen lupus’, schrijft ze op Instagram.

De zangeres was niet erg actief deze zomer, en laat nu weten hoe dat komt. ‘Ik ben me er zeker van bewust dat sommige fans hebben opgemerkt dat ik een deel van de zomer afwezig was’, schrijft ze op Instagram. Gomez kon haar nieuwe single niet promoten. ‘Ik moest een niertransplantatie ondergaan in mijn strijd tegen lupus.’

Toch wil ze haar verhaal delen met haar fans. ‘Ik kijk ernaar uit om mijn traject van de afgelopen maanden met jullie te delen. Ik wil iedereen bedanken, mijn familie en mijn dokters, voor alles wat ze voor me gedaan hebben’, schrijft Selena.

Selena sluit af met een boodschap voor haar beste vriendin en donor. ‘Er zijn geen woorden die je kunnen bedanken. Mijn mooie vriendin Francia Raisa gaf me het ultieme geschenk door haar nier af te staan. Ik hou zoveel van je.’

De ziekte lupus tast de immuniteit aan. Het immuniteitssysteem kan zich door lupus tegen het lichaam zelf keren. De ziekte kan alle lichaamsdelen aantasten: de huid, gewrichten, organen.

‘Er bestaat nog veel onduidelijkheid over de ziekte’, schrijft Selena. ‘Maar er is vooruitgang.’