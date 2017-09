Een onderzoek van de Universiteit Utrecht toont aan dat meer dan een derde van de gletsjers in Azië tegen 2100 gesmolten zullen zijn. Dat is een pak sneller dan in andere regio's.

De hoge bergketens waar de Aziatische gletsjers zich bevinden, warmen sneller op dan de rest van de wereld. Deze gebieden zijn dan ook erg kwetsbaar voor de klimaatsverandering. Als de mensheid niets onderneemt, dan zou zelfs twee derde van de Aziatische gletsjers tegen 2100 verdwijnen.

Hoewel het klimaatakkoord van Parijs stelt dat landen zich zullen inspannen om de temperatuurstijging te beperken tot 1,5 graden Celsius, is zelfs dat niet voldoende om het smelten van de Aziatische gletsjers te voorkomen. Een wereldwijde stijging van 1,5 °C resulteert in een stijging van 2,1 °C op de gletsjers van Azië. Ongeveer 36 procent van het ijs in Azië zou zo smelten voor het einde van de eeuw.

Op termijn zal het smeltwater bovendien het waterniveau doen stijgen. Met zo'n 5.000 gigaton ijs wordt de regio nu ook wel de Derde Pool genoemd. De 'Derde Pool' bevat genoeg ijs om 2 miljard olympische zwembaden te vullen.

Alarmerend genoeg is het scenario waar de temperatuur met 1,5 graden stijgt niet het meest denkbare. 'Op dit moment ligt de wereld niet op koers om de opwarming van de aarde tot die 1,5 graden Celsius te beperken', zegt fysisch-geograaf en hoofdauteur Philip Kraaijenbrink van de Universiteit Utrecht. 'Het ligt helaas meer voor de hand dat in Azië tussen de 49 en de 65 procent van het ijs voor 2100 zal smelten.'